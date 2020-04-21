أزمة كورونا في كتاب جديد يرصد تاريخ الحضارة الإسلامية في مواجهة الأوبئة

أصدر الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كتابا خاصا عن أزمة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الفترة الأخيرة.





وتناول سليمان تاريخ الحضارة الإسلامية في مواجهة الجوائح والأوبئة ودارسة للملف بالكامل تحت عنوان "بين هشاشة الحضارة المعاصرة وفقه الأزمة".





وخص سليمان " الفجر " بتفاصيل الكتاب حيث شهد العالم مخاطر جمَّة على مر عصوره، وتعرض لعدد ليس بالقليل من الأوبئة والجوائح، والتي سبَّبت رعبًا لبني الإنسان، وخلَّفت آثارًا وتداعيات وأمواتًا.. ولكن فى عصور الفضاء والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعى، وبلوغ الإنسان-فى اعتقاده- ذروة الحياة الحضارية، وقمة القدرة، وفى ركونه إلى منجزاته، وإعجابه بها، بل والإيمان بها والمغالاة بتأليهها، تفجأه أزمة تكشف ضعفه وترده إلى صورته البشرية، وتزيح الستار عن وهن حضارته، وهشاشة نظمه.







أزمة كورونا التى نهرت الإنسان، وارعبته، وأبكته، وأقفت جل أنشطة الحياة في العالم، ونزعت عباءة التكبر والغرور عنه.







وتتناول أطروحة الكتاب عدة موضوعات في غاية الأهمية، منها:





1) كورونا... أسئلة حائرة من قلب الأزمة

13) فقه الأزمة.. وواجب المرحلة







والكتاب عبارة عن رؤية تحليلية وحضارية، يحلل فيها الكاتب الأزمة العالمية ويربط بين الفكر والعلم والدين فى صورة متناغمة وفريدة وبحس إيماني ووطنى وبدعوة تتغياها الناس جميعًا للخروج من هذا الكابوس الذي أرعب الناس كل الناس في كل مكان من العالم.





نبذة عن الكاتب





الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

وكرَّمه عدد من المؤسسات والجامعات العربية والإسلامية.





فى ضوئها يأتى هذا الكتاب –الذي يُعد الأول من نوعه-، والذي ينتمي إلى ما يسمى بـ: "أدب الأوبئة والجوائح وسبل التعاطي معها".2) ماهية الفيروسات3) كورونا.. وضرورة عودة البشرية إلى سيرتها الأولى وفطرتها السوية: هزة عنيفة أحدثتها الجائحة4) هشاشة الحضارة المعاصرة وجنوحها: وسنن التربية الإلهية5) الوبــاء.. وفلسفة الابتلاء في منظور الإسلام6) الرسائل المدوية التي أطلقها فيروس كرونا للبشرية7) السبق الحضاري للإسلام في التعاطي مع الجائحة (فقه الأزمة)8) المسئولية الفردية والجماعية تجاه الأزمة9) تعاظم خطورة الشائعات، وأدب التصدى لها فى الأزمات10) التفاؤل والأمل في رحمة الله11) كيف أبدع الإسلام الإجراءات الوقائية من الأوبئة؟12) سبق الإسلام إلى ابتكار فكرة "الحجر الصحي" وتحريم الخروج منه إلا لضرورة قصوىهو كاتب وداعية وأكاديمي وإعلامي وأحد خبراء جودة التعليم وجودة الدعوة..عضو اتحاد كُتَّاب مصر، وعضو اتحاد المؤرخين العرب، والمدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية..قدَّم للمكتبة العربية والإسلامية أكثر من (17) كتابًا في الفكر الإسلامي والتربوي..ووضع تسعة مشروعات إجرائية لتطوير أداء عدد من المنظمات الإسلامية.وكتب 45 بحثا علميا رصينا في قضايا استراتيجية منها: منهج الإسلام في مواجهة مشكلات المياه، ومنهج الإسلام في مواجهة أوبئة العصر، وتجديد مناهج وآليات الدعوة الإسلامية في ظل التحديات المعاصرة، وتطوير التعليم الديني في العالم الإسلامي... وغيرها.. تسهم في استقراء الواقع بدقة، وتصف العلاج الناجع لعدد من التحديات التي تواجه العالم الإسلامي... وتتويجا لجهوده العلمية والدعوية أُوفدته رابطة الجامعات الإسلامية (بجامعة الأزهر) إلى كثير من دول الغرب وقارة أستراليا؛ للدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام هناك..وقدم أنموذجًا دعويًّا حضاريًّا للداعية المعاصر، وفتح قنوات للتعاون والتواصل مع عدد كبير من المؤسسات الغربية، والجامعات العربية والإسلامية في العالم الإسلامي..واختارته وزارة الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة المتميزين في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وتدريبهم أيضا في معسكر أبي بكر الصديق التابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية..