في عيد ميلاد رشدي المهدي.. أبرز المعلومات عن حياته الفنية





"الفجر الفني"













تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان رشدي المهدي، الذي تخرج من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وكان عاشقًا للفن منذ صغره ونجح في تجسيد العديد من الأدوار التي أسندت إليه.ويعرضأبرز المعلومات في حياته.1- ولد في محافظة الشرقية يوم 21 ابريل عام 1928م.2- شارك في العديد من المسلسلات منها ليالي الحلمية، عظمة يا ست، بوابة الحلواني، أهل القمة، السندباد، دموع صاحبة الجلالة، رأفت الهجان، الوعد الحق، ساعة ولد الهدى.3- قدم عدة أفلام منها المواطن مصري، شمس الزناتي، الراقصة والسياسي، الوسية، دليل المرأة الذكية.4- عمل في بعض الأعمال المسرحية منها رجل في القلعة، دنيا البيانولا، غادة الكاميليا، مسحوق الذكاء، ياسين وبهية، الشيطان، يا الدفع يا الحبس، بنت الهوى.5- قدم عدة سهرات تليفزيونية منها دولت فهمي التي لم يعرفها أحد، صفقة مضمونة، الوريث، دعوة الى الله، محاكمة عيدان القصب.6- فارق عالمنا عن عمر يناهز 74 عامًا، يوم 22 يونيو عام 2002م.