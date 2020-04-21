تطورات عودة الدوري السعودي

يسيطر الغموض على مستقبل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ وذلك منذ توقف النشاط الرياضي في المملكة؛ كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين اتفقا على تحديد موعد مبدئي لعودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين.





كما أبغ الاتحاد السعودي أندية المحترفين أن الموعد المقترح لعودة النشاط الرياضي؛ هو يوم 15 أغسطس المُقبل، وذلك تمهيدًا لعودة المسابقات في المملكة.





وينتظر الاتحاد السعودي والرابطة، موافقة الجهات الصحية، والتي من اختصاصها تحديد موعد عودة النشاط الرياضي، ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين،



