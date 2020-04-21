هام لطلاب المدارس الفنية.. موعد تسليم مشروع البحث

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المشروعات البحثية التطبيقية لطلاب المدارس الفنية، كبديل للامتحان التقليدى بعد قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث يجب أن يقدم كل طالب البحث التطبيقي الخاص به بخط يده شخصيًا حتى لو كان يعمل مع مجموعة من زملائه.

وأوضحت الوزارة أنه لن يقبل بحث مكتوب على الحاسب الآلي عدا بعض التطبيقات داخل البحث يجب تصميمها إلكترونيا، على أن يدون الطالب الكود الخاص به على غلاف البحث التطبيقي.

وأضافت وزارة التعليم أنه يمكن الحصول على الكود من خلال الرابط: http://studea.emis.gov.eg، ويقوم الطالب بعد كتابة البحث بخط اليد بتحويله إلى صيغة pdf، وبعدها يقوم برفع نسخة البحث بصيغة pdf على منصة Edmodo ويحتفظ بالنسخة الورقية معه.

أما في حالة تعذر رفع الطالب البحث وتسليمه على منصة Edmodo سيقوم الطالب بتصوير البحث، ثم يقوم بتسليم أصل البحث للمدرسة والاحتفاظ بصورة البحث بعد ختمها بختم المدرسة من المسئول بالمدرسة.

ويتاح أمام الطالب فرصة سبعة أسابيع تقريبًا للانتهاء من إنجاز البحث التطبيقى وتسليمه، حيث يتم تسليم البحوث التطبيقية خلال الفترة من 7 - 15 يونيو 2020.