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مالكوم: ميسي ليس رئيسا لبرشلونة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:32 ص
ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي


أشاد البرازيلي مالكوم لاعب فريق برشلونة السابق وزينيت الحالي، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق.

وكان مالكوم قد انضم لفريق زينيت الروسي في الصيف الماضي، قادما من برشلونة مقابل 40 مليون يورو، ولعب مع البارسا موسماً واحداً فقط سجل خلاله 4 أهداف.

حيث تحدث مالكوم خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قائلا:" ميسي ليس رئيس برشلونة، دائما ما كان يتحدث مع اللاعبين قبل الذهاب للنادي".

وتابع:" تعلمت من ميسي الكثير وتشرفت باللعب بجواره، هو أفضل لاعب في العالم".

وأتم:" أثناء وجودي في برشلونة لم نتحدث عن إمكانية عودة نيمار، لكن في حاله عودته سيضيف الكثير للفريق".

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