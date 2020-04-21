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إيمري تشان: يجب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:35 ص
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي


تحدث إيمري تشان لاعب فريق ليفربول السابق وبوروسيا دورتموند الحالي، عن رأيه في إمكانية تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في إرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.

وتحدث إيمري تشان خلال تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قائلا:" الوضع الذي تشهده الرياضه على مستوى العالم مؤسف للغاية".

وتابع:" لو تم إلغاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يجب منح ليفربول لقب البريميرليج على ما قدموه طوال أحداث الموسم".

وواصل:" ولكن في حاله تتويجهم من المؤسف جدا عدم الاحتفال مع جماهيرهم بسبب منع التجمعات بسبب فيروس كورونا" 

وأتم:" أتمنى أن يحتفلوا مع الجماهير التي تنتظر هذا اللقب منذ زمن بعيد في وقت لاحق".

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