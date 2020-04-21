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إصابة أكثر من 50 صحفيا بكورونا في الهند

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أظهر اختبار Covid-19 الأسبوع الماضي نتائج إيجابية ل 53 صحفيًا في مومباي بالهند، وفقًا لهيئة بريهانمومباي البلدية "بي ام سي".

وقالت بي إم سي إنها اختبرت 167 صحفيا في المدينة كانوا يكتبون تقارير عن الأزمة. وتم وضع أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالإيجابية الآن في عزلة.

وقالت آمي غولي، رئيسة لجنة الصحة في بي إم سي، إن الحالات الإيجابية تشمل الصحفيين والمصورين وسائقي الشاحنات.

وقال براكاش جافاديكار وزير الحكومة البارز أمس "من المفجع اصابة أكثر من 50 صحفيا من وسائل الإعلام الإلكترونية، وخاصة المصورين، في مومباي. يجب على كل صحفي أن يعتني بنفسه بالشكل المناسب".

أصدر نادي مومباي للصحافة نداءً علنيًا لرئيس وزراء الولاية، أودهاف ثاكراي، للمطالبة بتوفير ضمانات أفضل للصحفيين.

وجاء في الرسالة "كما يتبين، فإن الجائحة لا تظهر أي علامات على الموت، ويضطر الصحفيون إلى مواصلة العمل لتقديم الأخبار والمعلومات للجمهور. وبينما يتمتع البعض منا بامتياز العمل من المنزل، لا يزال العديد من الصحفيين يغامرون في المناطق الخطرة والمساحات المشتركة ويتطلب الامر حماية فورية."

سجلت ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، أكبر عدد من الحالات في الهند. وتمت ملاحظة ايجابية اختبار ما لا يقل عن 4666 شخصًا في الولاية، كما توفي 232 اخرين.

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