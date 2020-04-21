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موسيقي روسي يكرس أغنيته حول الأطباء العسكريين (فيديو)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
وكالات


قام الموسيقار والمغني الروسي الأوكراني المعروف، إيغور ديمارين، بالتعاون مع فرقة الغناء والرقص في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي بتصوير فيلم موسيقي قصير مستوحى من أغنية " رداء الطبيب الأبيض" السوفيتية " المعروفة.

ونشر الموسيقي مقطع الفيديو بأغنيته على يوتيوب ويُكرس الفيلم حول الأطباء والمهندسين العسكريين الذين يقومون الآن بإنشاء 16 مستشفى تتبع وزارة الدفاع الروسية خلال فترة وجيزة حيث سيعالج فيها المصابون بفيروس كورونا وكذلك أهدى الفيلم إلى كل من يؤدي واجبه العسكري خارج روسيا.

يذكر أن إيغور ديمارين (من مواليد عام 1959) هو موسيقي وشاعر سوفيتي وروسي وأوكراني معروف بـتأليفه الأغنيات.

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