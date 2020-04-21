باكستان تسجل قفزة كبيرة في إصابات كورونا

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أفادت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى قفزة في يوم واحد في البلاد خلال حالات الوباء.



وقد سجلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا 9.216 حالة و192 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.



وفي الأسبوع الماضي، مدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الإغلاق الجزئي للبلاد حتى نهاية أبريل.



وعلي صعيد اخر، اظهر اختبار Covid-19 الأسبوع الماضي نتائج إيجابية ل 53 صحفيًا في مومباي بالهند، وفقًا لهيئة بريهانمومباي البلدية "بي ام سي".



وقالت بي إم سي إنها اختبرت 167 صحفيا في المدينة كانوا يكتبون تقارير عن الأزمة. وتم وضع أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالإيجابية الآن في عزلة.



وقالت آمي غولي، رئيسة لجنة الصحة في بي إم سي، إن الحالات الإيجابية تشمل الصحفيين والمصورين وسائقي الشاحنات.



وقال براكاش جافاديكار وزير الحكومة البارز أمس "من المفجع اصابة أكثر من 50 صحفيا من وسائل الإعلام الإلكترونية، وخاصة المصورين، في مومباي. يجب على كل صحفي أن يعتني بنفسه بالشكل المناسب".



أصدر نادي مومباي للصحافة نداءً علنيًا لرئيس وزراء الولاية، أودهاف ثاكراي، للمطالبة بتوفير ضمانات أفضل للصحفيين.



وجاء في الرسالة "كما يتبين، فإن الجائحة لا تظهر أي علامات على الموت، ويضطر الصحفيون إلى مواصلة العمل لتقديم الأخبار والمعلومات للجمهور. وبينما يتمتع البعض منا بامتياز العمل من المنزل، لا يزال العديد من الصحفيين يغامرون في المناطق الخطرة والمساحات المشتركة ويتطلب الامر حماية فورية."



سجلت ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، أكبر عدد من الحالات في الهند. وتمت ملاحظة ايجابية اختبار ما لا يقل عن 4666 شخصًا في الولاية، كما توفي 232 اخرين.

