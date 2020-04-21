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شريف إكرامي ينفي مفاوضات الزمالك

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:21 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
الفجر الرياضي

أكد شريف إكرامي حارس النادي الأهلي المصري أن الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات معه نهائياً.

 

قال إكرامي في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار الفضائية اليوم الثلاثاء: "الزمالك لم يتحدث معي طوال مشواري الكروي".

 

وأشار حارس الأهلي، إلى أنه أنه لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن، بعد أن قرر الاكتفاء بالفترة التي قضاها مع "الأحمر"، والبحث عن تجربة جديدة.

 

واختتم: "لم أحدد مصيري حتى الوقت الجاري، هناك بعض العروض أدرسها جيداً، وسأستقر على النادي الذي أراه مناسبا لي في الفترة المقبلة".

 

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