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اليابان تنفي موافقتها على مشاركة تكاليف تأخير دورة الألعاب الأولمبية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
دحضت اليابان بيانا أصدرته اللجنة الأولمبية الدولية بأنها ستشارك تكاليف تأخير الألعاب الأولمبية لعام 2020، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

وفي حديثه للصحفيين يوم الثلاثاء، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوجا إن اليابان لم تتوصل إلى اتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن معالجة التكاليف الإضافية الناجمة عن التأخير، وأن المناقشات مستمرة.

وقال "اتفقت اللجنة الاولمبية الدولية والجانب الياباني على أن معالجة الوضع بما في ذلك تكاليف التأخير مهمة مشتركة وأن كلا الجانبين سيجري تقييما ويناقشا الامر معا."

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد نشرت في وقت سابق بيانا على موقعها على الإنترنت قالت فيه إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وافق على تحمل تكاليف تأخير الألعاب الأولمبية بموجب الاتفاقات القائمة.

اتفق آبي ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في 24 مارس على تأجيل الأولمبياد حتى عام 2021 بعد أسابيع من الضغط المتصاعد لتأخير الألعاب وسط جائحة الفيروس الجديد.

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فيروس كورونا (كوفيد-19) تكاليف تأخير دورة الألعاب الأولمبية اليابان تنفي موافقتها على مشاركة تكاليف تأخير دورة الألعاب الأولمبية

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