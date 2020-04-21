هونج كونج تمدد إغلاق البلاد 14 يومًا إضافية



• يجب اختبار درجات حرارة الناس قبل دخول اي مكان.

• يجب اختبار جميع المسافرين القادمين إلى مطار هونغ كونغ. إذا كانت النتائج سلبية، فسيظل عليهم اتباع قواعد الحجر الإلزامي.

• الحانات وصالات الرياضة والملاعب والنوادي الليلية ومراكز الكاريوكي وصالونات التجميل وصالونات التدليك من بين بعض الشركات التي صدرت اورامر بإغلاقها.

• يجب اختبار درجات حرارة الناس قبل دخول اي مكان.

تمد هونغ كونغ إجراءات الإبعاد والإغلاق الاجتماعي لمدة 14 يومًا أخرى، مع تحذير قادة المدينة من أنه من السابق لأوانه تخفيف القواعد، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".لم تبلغ المدينة عن حالات جديدة أمس، وهي علامة واعدة على أن تفشيها قد يتباطأ بعد أن شهدت الموجة الثانية من الارتفاع في الحالات في مارس. لكن حذرت الرئيسة التنفيذية كاري لام في مؤتمر صحفي من أن هونج كونج لا يمكنها أن تخذل حذارها وأن تخاطر باحتواء تدابير الاحتواء.تم تمديد إجراءات التمديد الاجتماعي التي ستنتهي في 23 أبريل حتى 7 مايو، وتشمل:• حظر التجمعات العامة لأكثر من أربعة أشخاص.• يجب على المطاعم وأماكن تقديم الطعام الأخرى التأكد من أن طاولاتها على مسافة 1.5 متر (4.9 قدم) على الأقل، أو أن هناك نوعًا من التقسيم بين الطاولات. وبالنسبة للمقاهي والمطاعم الصغيرة، بدون مساحة كافية لنشر المقاعد، تقدم فقط الطلبات الخارجية والتوصيل خلال هذه الفترة.