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قرار جديد من فالنسيا لمواجهة آثار فيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:07 ص
فالنسيا
فالنسيا

لحق نادي فالنسيا بنظيريه ريال مدريد وبرشلونة وقرر تخفيض رواتب لاعبيه وجهازه الفني بسبب الأثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وكتب النادي في بيان صحفي: "النادي يشكر بشكل خاص الجهد التضامني للفريق الأول بتخفيض رواتبه لمساعدة المؤسسة على حماية جميع العمال وأسرهم في ظروف صعبة جدا"، دون أن يذكر نسبة تخفيض الرواتب.

 

وأضاف أن النادي سيلجأ إلى البطالة الجزئية والدفع للموظفين المعنيين: "دخلا إضافيا بنسبة عالية جدا"، ولكن دون أن يحددها.

 

وطبقت أندية أخرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وفياريال نفس الإجراءات في محاولة للحد من الخسائر التي سببها وقف كرة القدم منذ 12 مارس الماضي.

 

وقدرت رابطة الدوري الإسباني بمليار يورو خسارة الأندية، إذا لم تستأنف البطولة والكؤوس الأوروبية.

 

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فالنسيا برشلونة الدوري الاسباني

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