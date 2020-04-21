الحكومة تحسم الجدل بشأن حظر التجول في رمضان من 4 عصرا

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن تطبيق حظر التجول في شهر رمضان اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا.





وقال "يونس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس الاثنين: إن ما أثير مجرد شائعات، وتم نسبها لإحدى القنوات لإعطائها مصداقية، مؤكدا أنه حتى الآن، لم يتم تحديد مواعيد الحظر في شهر رمضان.





وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ستجتمع نهاية الأسبوع لتقرر ماذا سيحدث في شهر رمضان.



