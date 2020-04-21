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ملياردير صيني يتبرع بملايين الكمامات ومجموعات الاختبار لمنظمة الصحة العالمية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:17 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلن الملياردير جاك ما، مؤسس "علي بابا" الذي ساعد في دخول التجارة الإلكترونية إلى الصين، اليوم أنه يتبرع بملايين الكمامات ومجموعات الاختبار لمنظمة الصحة العالمية، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

في منشور على منصة "ويبو" الصينية لوسائل التواصل الاجتماعي، قال "ما" إنه سيتبرع بـ 100 مليون قناع طبي، ومليون قناع N-95، ومليون مجموعة اختبار لمنظمة الصحة العالمية. وجاء في المنشور: "عالم واحد، قتال واحد".

هذه ليست المساعدة الأولى في مكافحة الفيروس التي قدمها "ما" و"علي بابا":

• في يناير، أعلنت شركة علي بابا أنها ستنشئ صندوقًا بقيمة مليار يوان (141 مليون دولار) لشراء إمدادات طبية لمقاطعة ووهان وهوبي، مركز التفشي الصيني.

• بعد أيام، تبرع "ما" بـ 100 مليون يوان (14.1 مليون دولار) للمساعدة في العثور على لقاح فيروس كورونا.
• في 2 مارس، قال عبر ويبو أنه تبرع بمليون قناع لليابان.

• في 6 مارس، قال عبر ويبو إنه كان يعمل على شحن مليون قناع إلى إيران.

• في 11 مارس، نشر أن هناك 1.8 مليون قناع و100000 مجموعة اختبار ستذهب إلى أوروبا، مع وصول الدفعة الأولى إلى بلجيكا، مع المزيد من الخطط للتبرع لإيطاليا وإسبانيا.
• في 14 مارس، قال "ما" إنه سيتبرع بنصف مليون مجموعة اختبار ومليون قناع وجه للولايات المتحدة.
• في 21 مارس، قال القادة في إثيوبيا ورواندا إنهم تلقوا الدفعة الأولى من مجموعات اختبار فيروس كورونا ومواد الوقاية التي تبرع بها "ما" إلى 54 دولة أفريقية.

"ما" هو أشهر رجل أعمال في الصين - يتملك ثروة تقدر بحوالي 40 مليار دولار - وهو أحد أغنى الناس في البلاد. بعد عقدين من ربح التجارة الإلكترونية علي بابا بقيمة 460 مليار دولار، تقاعد "ما" من منصب الرئيس التنفيذي واتجه للعمل الخيري.

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ملياردير صيني يتبرع بملايين الكمامات لمنظمة الصحة العالمية فيروس كورونا (كوفيد-19)

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