شرط وحيد أمام عودة نجم الأهلي المعار

وضع النادي الأهلي شرط وحيد لعودة واحد من نجوم الفريق المعارين مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري.





وكانت العديد من الأنباء قد انتشرت في الفترة الأخيرة والتي تشير إلى اقتراب عودة باسم علي الظهير الأيمن للأهلي والمعار لصفوف نادي الجونة مرة أخرى لصفوف الأحمر في الصيف.





ويرغب الأهلي في عودة باسم علي إلى صفوف النادي من جديد في نهاية الموسم للاعتماد عليه في تدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحي عن الفريق.





ولكن اشترط السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقعلة الحمراء الحصول على تقرير كامل عن حالة باسم علي الصحية والبدنية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن عودة اللاعب.



