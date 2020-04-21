شريف إدريس يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دوره في "سلطانة المعز"

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يشارك الفنان شريف إدريس في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"سلطانة المعز"،مع الفنانة غادة عبد الرازق.



وتحدث شريف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"أوضح خلاله أنه يُجسد دور شاب يُدعى "رضا الخواجة" يحلم بالهجرة،ولكنه يمتنع عن السفر لصعوبة الظروف الحياتية،لافتًا إلى أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل عن طريق الكاستينج دايريكتور محمد علام.



وأشار شريف إدريس إلى أنه لم ينتهي من تصوير مشاهده،موضحًا أنهم يقومون حاليًا بتصوير المشاهد المتبقية لهم مع اتباع الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.



وأكد شريف أن كواليس العمل رائعة،لافتًا إلى سعادته الكبيرة للعمل في المسلسل لأنه أتاح له العمل مرة أخرى مع الفنان حسن حسني"الذي سبق وتعاون معه من قبل في العديد من الأعمال منها مسلسلي" أرابيسك"،" أم كلثوم "، كما أنها المرة الأولى التي يتعامل فيها مع غادة عبد الرازق،محمد لطفي،محمود عبد المغني،محمود البزاوي،المخرج محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم ومدير التصوير هيثم زانيتا،لافتًا إلى أنه أصبح صديقًا مقربًا منهم.





وأوضح شريف أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل هو أن الدور مكتوبًا بشكل جيد،وأنه يضم مجموعة مميزة من النجوم، وأيضًا لوجود المخرج المتميز محمد بكير،مُتمنيًا أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور .



يشار أن مسلسل "سلطانة المعز" من ﺗﺄﻟﻴﻒ إياد إبراهيم،إخراج ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني،دينا،كريم الأبنودي،محمد لطفي،حسن حسني، رنا رئيس.