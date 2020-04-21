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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 784000 إصابة بكورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تم تسجيل ما لا يقل عن 784.599 حالة إصابة بالفيروس الجديد و42138 حالة وفاة ذات صلة في الولايات المتحدة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وأبلغت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن 24859 حالة جديدة و1.417 حالة وفاة.

تشمل هذه الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى جميع الحالات التي أعيدت إلى الوطن من الخارج.

وعلي صعيد اخر، حذر مصدر قريب من فرقة العمل المعنية بالفيروس التاجي في البيت الأبيض من أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة قد يتجاوز التقديرات التي تبلغ 60.000 حالة إذا تحركت بعض الولايات بسرعة كبيرة في اجراءات إعادة الفتح.

وقال المصدر "إذا قفزت بعض الدول إلى الافتتاح قبل الأوان، فمن المؤكد أننا قد نتجاوز 60 ألفا."

وأشار المصدر إلى أن المحافظين في كارولاينا الجنوبية وجورجيا قرروا إعادة فتح الأعمال التجارية، على الرغم من أن تلك الولايات لم تستوف بعد إرشادات "البوابة" التي وضعتها الإدارة الأسبوع الماضي، موضحا ان هذا "ليس جيدا".

تحدد المبادئ التوجيهية متى يمكن للولايات إعادة فتح المطاعم والحانات والصالات الرياضية والأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم التوجيه لأرباب العمل.

تشمل هذه المعايير انخفاضًا مستدامًا في الحالات على مدار 14 يومًا والعودة إلى ظروف ما قبل الأزمة في المستشفيات.

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فيروس كورونا (كوفيد-19) جامعة هوبكنز الولايات المتحدة تسجل أكثر من 784000 إصابة بكورونا

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