"الصحة العالمية" تكشف تأثير الحرارة على "كوفيد 19"

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية: إن وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، ليس له علاج محدد حتى الآن، ونسب الشفاء تعتمد على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، فكلما تحسنت الخدمة الصحية، كلما زادت نسب الشفاء.





وشدد على أهمية توجه من يشعر بالأعراض مبكرا إلى المستشفى لتلقي العلاج، حتى لا يصاب بمضاعفات.





وأشار "الخولي"، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسب الشفاء في مصر مرتفعة بشكل كبير.





وأشاد بالكوادر الطبية في مصر والعالم لمجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن مصر مشاركة في التجارب الإكلينيكية للوصول لعلاج للفيروس.





وعن تأثير ارتفاع الحرارة على كورونا، أوضح استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس الكورونا عمره 4 شهور، ولا يمكن أن نجزم بتأثير الحرارة عليه، وصعب التنبؤ بموعد انتهاء الوباء، والأهم لمواجهته هو التباعد بين البشر، فالجزء الأكبر من مسئولية مواجهة فيروس كورونا يقع على المواطن.



