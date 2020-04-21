Advertisements

إيطاليا تستعد لاعادة فتح البلاد اعتبارًا من 4 مايو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية هذا الأسبوع خططها لإعادة فتح تدريجي للبلاد ابتداء من 4 مايو، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

بدأ الإغلاق، الذي شمل معظم الشركات الإيطالية ومنع الناس من مغادرة منازلهم لجميع الاحتياجات الأساسية، منذ 9 مارس، مما وضع ضغطًا كبيرًا على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وكتب كونتي في منشور على فيسبوك "أتمنى أن أقول: دعونا نعيد فتح كل شيء. فورا. نبدأ صباح الغد... لكن مثل هذا القرار سيكون غير مسؤول.. سيجعل منحنى العدوى يرتفع بطريقة غير منضبطة وسيبطل كل الجهود التي بذلناها حتى الآن".

واضاف: "يجب أن نعمل على أساس خطة وطنية (إعادة فتح) تأخذ في الاعتبار الخصائص الإقليمية".

بعد أن أغلقت الحكومة شركات لم تكن ضرورية في 22 مارس، تزايدت الدعوات مؤخرًا من جماعات الضغط في الصناعة لإعادة فتح بعض الأنشطة لمنع كارثة اقتصادية.

وأبلغ مصدران قريبان من المسألة رويترز يوم الإثنين أن وزارة الخزانة الإيطالية تتوقع انكماش الاقتصاد بنحو 8٪ هذا العام مما يؤكد التأثير السلبي للقيود على مستوى البلاد.

وقال كونتي إن تخفيف القيود سيحدث على أساس دراسة شاملة وبيانات علمية وليس "لإرضاء جزء من الرأي العام أو تلبية طلبات بعض فئات الإنتاج أو الشركات الفردية أو مناطق محددة".

وأضاف أن "التيسير يجلب معه الخطر الحقيقي المتمثل في الزيادة المقررة في منحنى العدوى ويجب أن نكون مستعدين لاحتواء هذا الصعود إلى المستويات الدنيا، بحيث يكون خطر العدوى" مقبولًا ".

مثل هذه الخطة لن تضمن فقط أن الشركات اتبعت احتياطات السلامة اللازمة في العمل، ولكنها نظرت أيضًا في تدفق العمال الذي سيولده هذا الانفتاح وتأثيره على النقل العام، خاصة خلال أوقات الذروة.

وأضاف أن "تخفيف الإجراءات يجب أن يتم على أساس خطة جيدة التنظيم ومفصلة".

وقالت وكالة الحماية المدنية إن عدد حالات COVID-19 الجديدة انخفض إلى 2256 يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من شهر. كما بلغ إجمالي عدد القتلى 24114، وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا (كوفيد-19) إيطاليا تستعد لاعادة فتح البلاد

أخبار تهمك

شرط وحيد أمام عودة نجم الأهلي المعار

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل بشأن حظر التجول في رمضان من 4 عصرا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يختار أهم صفقاته

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 10 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ ساعة و 28 دقيقة

مجزرة تنتظر لاعبي برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ 39 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف تأثير الحرارة على "كوفيد 19"

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء الإيطالي يزور إثيوبيا وإريتريا

إيطاليا تنظم لقاء جديدا بين حفتر والسراج

اتفاق الحزام والطريق الإيطالي يثير مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقة المستقبلية

رئيس الوزراء الإيطالي يعلن عن تشكيل حكومة جديدة

صحف: من المتوقع استقالة وزير الخارجية الإيطالي من زعامة حركة النجوم الخمسة

إيطاليا.. "كونتي" يلغي خطاب "دافوس" بسبب اجتماع عاجل لمجلس الوزراء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

09:30 ص

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

"الصحة العالمية" تكشف تأثير الحرارة على "كوفيد 19"

09:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم