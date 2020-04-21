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تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة 21/4/2020

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 21/4/2020، في محافظات مصر.

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلًا للحرارة نهارًا باردًا ليلًا، مع شبورة مائية صباحا وشوائب عالقة والرياح معتدلة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس في السواحل الشمالية الغربية يكون مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، مع شبورة مائية صباحا، بينما الرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد، حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد حار نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

الصغرى العظمى

القاهرة 17 32
شبين الكوم 16 32
طنطا 16 31
دمنهور 17 29
الإسكندرية 16 29
بلطيم 15 29
مطروح 17 30
السلوم 16 32
سيوة 20 35
بورسعيد 18 25
دمياط 18 26
الزقازيق 15 32
الإسماعيلية 15 30
السويس 17 31
العريش 16 26
رفح 16 25
رأس سدر 19 27
نخل 14 30
نويبع 23 28
طابا 18 30
كاترين 14 25
الطور 20 28
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 22 31
مرسى علم 22 31
الفيوم 19 33
بنى سويف 19 34
المنيا 19 35
أسيوط 20 35
سوهاج 21 35
قنا 22 35
الأقصر 22 36
أسوان 23 36
أبوسمبل 21 36
الوادى الجديد 20 35
شلاتين 21 29
ابو رماد 21 30
حلايب 24 26
رأس حدربة 24 25

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