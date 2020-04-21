أحمد عز وبشرى يقدمان تتر المسلسل الإذاعى "بليز يا إنجليز"

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انتهى الفنان أحمد عز من تسجيل تتر مسلسله الإذاعى الجديد "بليز يا إنجليز"،والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من كلمات أحمد شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع محمد عباس،وتشاركه الفنانة بشرى في غنائه،والمسلسل من المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المقبل على راديو مصر.





ومن ناحية أخرى،توقف تصوير مسلسل "هجمة مرتدة"للفنان أحمد عز بسبب فيروس كورونا وضيق الوقت وغلق الطيران، حيث كان هناك الكثير من المشاهد يتم تصويرها خارج مصر،والمسلسل كان من المقرر عرضه رمضان المقبل لكن تأجيله للعام القادم.



مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار،إنتاج سينرجي،بطولة أحمد عز،هند صبري،هشام سليم، ماجدة زكي،نضال الشافعي،ندى موسى،مايان السيد، يوسف عثمان، خالد أنور،هاجر الشرنوبي،محمد جمعة.



والجدير بالذكر أن أحمد عز ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "العارف"، وهو بطولة أحمد فهمي،محمود حميدة،كارمن بصيبص،مصطفى خاطر،تأليف محمد سيد بشير،إخراج أحمد علاء،إنتاج سينرجي.

