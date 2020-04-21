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"الوحش" فيلم كرتوني يشرح خطورة كورونا للأطفال بنيجيريا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
وكالات

أنتج صانع الأفلام النيجيري نيي أكينمولايان فيلم رسوم متحركة مدته 90 ثانية، لمساعدة الصغار على فهم سبب اضطرارهم للبقاء في المنزل وعدم قدرتهم على لقاء أصدقائهم أو اللعب خارج المنزل أو حتى الذهاب إلى المدرسة.

ويهدف نيي أكينمولايان في الفيلم القصير الذي يحكي قصة حبيب وشقيقته فونكي، إعطاء شرح مبسّط عن فيوروس كورونا للصغار، في وقت يصعُب فيه على البالغين استيعاب كل ما يتعلق بهذا الوباء.

وفي تفاصيل مقطع الرسوم المتحركة، سئل "حبيب" المكوث في المنزل وقرر التسلل إلى الخارج للعب كرة القدم فتحذره أخته الأكبر منه “فونكي” من الخروج، لكنه يصر على ذلك ليجد في انتظاره وحشاً.

وشرح أكينمولايان لرويترز: "قلت إن فيروس كورونا يبدو في الحقيقة كوحش كبير وهو في الخارج بالشارع وإذا خرجت فسيمسك بك".

ويجري توزيع الفيلم القصير مجاناً على الإنترنت بلغات عدّة، ويبدو أن عدداً كبيراً من الأطفال استوعبوا الرسالة بعد مشاهدتهم المقطع.

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