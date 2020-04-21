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مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:30 ص
الاهلي
الاهلي
يدرس النادي الأهلي التضحية بواحد من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة لضم باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في ضم المحمدي في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق بعد رحيل أحمد فتحي.

وينوي مسئولو الأهلي عقد صفقة تبادلية  مع الإسماعيلي تقضي بحصول الدراويش على محمود الجزار المعار إلى الجونة مقابل حصول الأحمر على باهر المحمدي.

وسيعرض النادي الأهلي على نظيره الإسماعيلي هذه الصفقة لضم باهر المحمدي في الصيف القادم.

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رياضة باهر المحمدي الجزار الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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