محمد الدسوقي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "ليالينا"

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يُشارك الفنان الشاب محمد الدسوقي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل "ليالينا" مع الفنانة غادة عادل.



وتحدث محمد الدسوقي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل هو أن الدور جديد عليه ولم يقم بأدائه من قبل،وأن المسلسل يدور في زمن الثمانينات و أنه كان يتمنى أن يعيش في تلك الفترة.



كشف محمد الدسوقي أنه يُجسد دور رجل متدين يُدعى "الشيخ كرم"،وهو عنصر من عناصر الإخوان المسلمين،مُتمنيًا أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور.



كما أعرب محمد عن سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المشاركين،لافتًا إلى أنه تم ترشيحه للمشاركة في المسلسل من خلال المخرج المنفذ شادي عبد السلام.



يُشار أن مسلسل "ليالينا" من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد صالح،ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبد الفتاح ،بطولة غادة عادل،إياد نصار،خالد الصاوي،صابرين،نورهان،محمد الشقنقيري.