ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد سجلت سجلت الولايات المتحدة، مساء أمس الاثنين، وفاة 1433 شخصاً من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وقالت ترامب، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، عبر حسابه على موقع تويتر: "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا".

وأضاف ترامب، أن تداعيات فيروس كورونا المستجدّ خلّفت لغاية اليوم 22 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتّحدة.

ونشرت جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، بيانات أظهرت أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 1433 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 42.094 وفاة.

وبلغت حصيلة الوفيات في الولايات المتّحدة يوم الأحد الماضي، 1997 وفاة خلال 24 ساعة، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز التي تحدّث بياناتها على مدار الساعة.

وسجلت الولايات المتّحدة، أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وقد تجاوز عدد المصابين فيها 784 ألف شخص تماثل 72 ألفاً منهم للشفاء.