اسشاري أوبئة بـ"الصحة العالمية": هذا اللقاح قد يساعد في علاج كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية: إن هناك 20 لقاحا قيد التجربة لعلاج فيروس كورونا، والوصول إلى لقاح لمرض ما يستغرق وقتا، ولكن نتيجة احتياج العالم إلى لقاح، فهناك ضغط على المراكز البحثية لسرعة الوصول إلى اللقاح، وقد يستغرق الأمر سنة.





وأشار "الخولي"، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن لقاح الأنفلونزا الموسمية ليس له تأثير كبير على كورونا، ولكنه قد يؤثر في تقليل الإصابة بنزلات البرد العادية، وبهذا نقلل الضغط على الأجهزة الطبية.





وكشف استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عن أنه كانت هناك توقعات بتعرض العالم لجائحة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، منوها بأن أزمة فيروس كورونا تكمن في سرعة انتقاله.



