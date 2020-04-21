Advertisements

ننشر إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
إمساكية رمضان 2020 في مصر، يبحث عنها العديد من الناس، وأصبحت تريند جوجل في مصر اليوم الثلاثاء، وجاء هذا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، حيث يوافق الجمعة 24/4/2020، وفقا للحسابات الفلكية.

ويحرص المسلمون، على معرفه مواقيت الصلاة وموعد لإفطار والسحور، لذا يبحثون عن إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر.

ووفقا للحسابات الفلكية، أكدت أن شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 4:26 ص بتوقيت القاهرة يوم الخميس الموافق 23/4/2020، حيث تكون غرة شهر رمضان الكريم الجمعة المقبل.

إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر

الجمعة 24/4/2020 * 1 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:28
العشاء 7:51
السحور 1:25
إمساك 3:25
الفجر 3:45
الشروق 5:18
الظهر 11:53
العصر 3:29

السبت 25/4/2020 * 2 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:29
العشاء 7:52
السحور 1:24
إمساك 3:24
الفجر 3:44
الشروق 5:17
الظهر 11:53
العصر 3:29

الأحد  26/4/2020 * 3رمضان 1441
صلاة المغرب 6:29
العشاء 7:53
السحور 1:23
إمساك 3:23
الفجر 3:43
الشروق 5:16
الظهر 11:53
العصر 3:29

الإثنين 27/4/2020 * 4 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:30
العشاء 7:54
السحور 1:21
إمساك 3:21
الفجر 3:41
الشروق 5:15
الظهر 11:52
العصر 3:29

الثلاثاء 28/4/2020 * 5 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:31
العشاء 7:54
السحور 1:20
إمساك 3:20
الفجر 3:40
الشروق 5:14
الظهر 11:52
العصر 3:29

الأربعاء 29/4/2020 * 6 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:31
العشاء 7:55
السحور 1:19
إمساك 3:19
الفجر 3:39
الشروق 5:13
الظهر 11:52
العصر 3:29

الخميس 30/4/2020 * 7 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:32
العشاء 7:56
السحور 1:18
إمساك 3:18
الفجر 3:38
الشروق 5:13
الظهر 11:52
العصر 3:29

الجمعة 1/5/2020 * 8 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:33
العشاء 7:57
السحور 1:17
إمساك 3:17
الفجر 3:37
الشروق 5:12
الظهر 11:52
العصر 3:29
ننشر إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر
ننشر إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهر رمضان 2020 امساكية شهر رمضان الكريم امساكية شهر رمضان امساكية رمضان 2020 في مصر امساكية رمضان 2020

أخبار تهمك

شرط وحيد أمام عودة نجم الأهلي المعار

منذ ساعتين

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن حظر التجول في رمضان من 4 عصرا

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تكشف تأثير الحرارة على "كوفيد 19"

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يختار أهم صفقاته

منذ ساعة و 26 دقيقة

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 19 ساعة

قرار جديد من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ ربع ساعة

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

امساكية رمضان 2019 في السعودية.. تعرف على مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب والعشاء اليوم الخميس بمحافظات مصر

موعد السحور والصيام اليوم الثلاثاء 9 رمضان في محافظة القاهرة

امساكية رمضان 2019 القاهرة| مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب والإفطار

موعد اذان المغرب اليوم الثانى عشر بشهر رمضان فى كافة محافظات مصر

امساكية رمضان 1440| مواقيت الصلاة اليوم الأحد بمحافظات مصر والدول العربية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 ص

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

02:05 ص

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم