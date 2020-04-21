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ننشر إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:19 ص
إمساكية رمضان 2020 في مصر، يبحث عنها العديد من الناس، وأصبحت تريند جوجل في مصر اليوم الثلاثاء، وجاء هذا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، حيث يوافق الجمعة 24/4/2020، وفقا للحسابات الفلكية.
ويحرص المسلمون، على معرفه مواقيت الصلاة وموعد لإفطار والسحور، لذا يبحثون عن إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر.
ووفقا للحسابات الفلكية، أكدت أن شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 4:26 ص بتوقيت القاهرة يوم الخميس الموافق 23/4/2020، حيث تكون غرة شهر رمضان الكريم الجمعة المقبل.
إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر
الجمعة 24/4/2020 * 1 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:28
العشاء 7:51
السحور 1:25
إمساك 3:25
الفجر 3:45
الشروق 5:18
الظهر 11:53
العصر 3:29
السبت 25/4/2020 * 2 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:29
العشاء 7:52
السحور 1:24
إمساك 3:24
الفجر 3:44
الشروق 5:17
الظهر 11:53
العصر 3:29
الأحد 26/4/2020 * 3رمضان 1441
صلاة المغرب 6:29
العشاء 7:53
السحور 1:23
إمساك 3:23
الفجر 3:43
الشروق 5:16
الظهر 11:53
العصر 3:29
الإثنين 27/4/2020 * 4 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:30
العشاء 7:54
السحور 1:21
إمساك 3:21
الفجر 3:41
الشروق 5:15
الظهر 11:52
العصر 3:29
الثلاثاء 28/4/2020 * 5 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:31
العشاء 7:54
السحور 1:20
إمساك 3:20
الفجر 3:40
الشروق 5:14
الظهر 11:52
العصر 3:29
الأربعاء 29/4/2020 * 6 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:31
العشاء 7:55
السحور 1:19
إمساك 3:19
الفجر 3:39
الشروق 5:13
الظهر 11:52
العصر 3:29
الخميس 30/4/2020 * 7 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:32
العشاء 7:56
السحور 1:18
إمساك 3:18
الفجر 3:38
الشروق 5:13
الظهر 11:52
العصر 3:29
الجمعة 1/5/2020 * 8 رمضان 1441
صلاة المغرب 6:33
العشاء 7:57
السحور 1:17
إمساك 3:17
الفجر 3:37
الشروق 5:12
الظهر 11:52
العصر 3:29
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