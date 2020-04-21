ننشر إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر

إمساكية رمضان 2020 في مصر، يبحث عنها العديد من الناس، وأصبحت تريند جوجل في مصر اليوم الثلاثاء، وجاء هذا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، حيث يوافق الجمعة 24/4/2020، وفقا للحسابات الفلكية.





ويحرص المسلمون، على معرفه مواقيت الصلاة وموعد لإفطار والسحور، لذا يبحثون عن إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر.



