ميس حمدان ضيفة شرف في مسلسل "ونسني"

Advertisements



تشارك الفنانة ميس حمدان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في "ونسنى"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، وذلك خلال حلقة واحدة.



يُشار أن مسلسل "ونسني" من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله،بطولة إسلام إبراهيم، محمود الليثي،أحمد سلطان،نانسي صلاح،ويناقش المسلسل العديد من الموضوعات بشكل كوميدي.



يُشار أن آخر أعمال الفنانة ميس حمدان الدرامية مسلسل "سريع سريع"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمر الديني، ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة،بطولة راشد الشمراني،فايز المالكي،حسن عسيري،إلهام علي،فيصل العمري، محمد العتيبي.