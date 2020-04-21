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ميس حمدان ضيفة شرف في مسلسل "ونسني"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:41 ص
ميس حمدان
ميس حمدان
هبة أحمد

تشارك الفنانة ميس حمدان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في "ونسنى"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، وذلك خلال حلقة واحدة.

يُشار أن مسلسل "ونسني" من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله،بطولة إسلام إبراهيم، محمود الليثي،أحمد سلطان،نانسي صلاح،ويناقش المسلسل العديد من الموضوعات بشكل كوميدي.

يُشار أن آخر أعمال الفنانة ميس حمدان الدرامية مسلسل "سريع سريع"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمر الديني، ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة،بطولة راشد الشمراني،فايز المالكي،حسن عسيري،إلهام علي،فيصل العمري، محمد العتيبي.

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