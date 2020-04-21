مجزرة تنتظر لاعبي برشلونة في الميركاتو الصيفي

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شهدت الأيام الماضية تطورات كبيرة بشأن مستقبل بعض اللاعبين في فريق برشلونة الإسباني، حيث يدرس كيكي سيتين مدرب الفريق رحيل أكثر من لاعب عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن نصف مُستقبل لاعبي برشلونة في الهواء، حيث أن سوف يستمع المسئولين لجميع العروض وقد يدخلوا في صفقات مثل نيمار ولاوتارو مارتينيز.



وأوضحت الصحيفة إلى أن هناك 13 لاعب مُستقبله غير مضمون مع برشلونة، بالإضافة إلى مستقبل ميسي الغير معروف حتى الآن.



ويريد فريق برشلونة التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وأيضا ضم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في الصيف.