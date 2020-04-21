بسبب كورونا.. الجهاز الفني ولاعبي لارسنال يتنازلون عن جزء من راتبهم

أعلن نادي ارسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين عن موافقة مدربه الإسباني ميكيل ارتيتا وجهازه المعاون على استقطاع 5ر12 بالمئة من رواتبهم لمساعدة النادي ماليا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأكد ارسنال أن الجهاز الفني سيسترد هذه الأموال حال قدرة النادي على سدادها.





وأوضح البيان المنشور على الموقع الرسمي لارسنال "إذا حققنا أهدافا محددة في الموسم، وبشكل أساسي النجاح داخل الملعب، فإن النادي سيعيد سداد هذه النسبة".





وأضاف البيان "سنتمكن من إعادة دفع الأموال بتحقيقنا لهذه الأهداف والتي بإمكان اللاعبين أن يأثروا فيها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن موقفنا المالي سيصبح أكثر قوة".





ولكن ارسنال شدد على انه سيعيد هذه الأموال فقط إذا اكتمل الموسم المتوقف بفعل أزمة فيروس كورونا، وحال حصول النادي على حصته الكاملة من عائدات البث التليفزيوني.