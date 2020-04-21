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السودان يسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 107، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


وقد منحت الحكومة السودانية، يوم الجمعة الماضي، إجازة للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك ضمن الجهود المبذولة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، أصدر قرارا بمنح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، إبان فترة الإغلاق بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة الكورونا.

 

وبحسب القرار،  يتولى الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم استثناء من يرون ضرورة استمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

كما وجه القرار كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.

 

وكانت وزارة الصحة السودانية قد أكدت عدم تسجيل إصابات جديدة وبقاء الإصابات المؤكدة عند 32 حالة بينها 3 حالات شفاء و5 حالات وفاة.

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