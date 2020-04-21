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الذهب العالمي يواصل التراجع مع ارتفاع الدولار

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع الدولار لكن ما حد من الخسائر هو تراجع أسواق الأسهم بضغط من تهاوي العقود الآجلة للنفط الأمريكي لما دون الصفر للمرة الأولى في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1689.17 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما قفز بنحو واحد بالمئة أمس الاثنين إذ رفع الانهيار في أسواق النفط من الطلب على الملاذ الآمن. وفي العقود الأمريكية الآجلة، فقد الذهب 0.3 بالمئة ليسجل 1706.70 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "هناك ما يشبه صراع الشد والجذب بين الذهب والدولار حاليا... بدأ الذهب ينفصل عن مكاسب الأسهم. شهدنا تراجعا في البورصات وقدم ذلك الدعم للملاذات الآمنة ويؤدي ذلك جزئيا لارتفاع أسعار الذهب والسندات وكذلك الدولار".

وفي بعض الأوقات، تحرك المعدن الأصفر مقتديا بحركة الأسهم هذا العام إذ دفعت موجات البيع الحادة في الآونة الأخيرة المستثمرين لبيع المعادن النفيسة أيضا لتغطية خسائرهم في مراكز أخرى.

وارتفع الدولار أمام العملات الأساسية المنافسة مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من عودة النفط الأمريكي للمنطقة الإيجابية اليوم الثلاثاء فقد تسبب انهياره التاريخي في أكبر انخفاض في أسواق الأسهم الآسيوية في شهر.

وقال رودا إن المخاطر المتواصلة في سوق النفط من شأنها أن "توفر بعض الدعم للذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2147.53 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 768.39 دولار كما انخفضت الفضة 1.1 بالمئة عند 15.21 دولار للأوقية.

 

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