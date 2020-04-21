لم تحدث منذ 600 عام.. خبيرة تارو: العالم سيتغير عقب زاوية ديسمبر الفلكية

قالت بسنت يوسف، خبيرة التارو: إن العالم سيشهد زاوية فلكية مهمة جدا اعتبارا من 21 ديسمبر المقبل، وهي زاوية لا تتكرر إلا كل 20 سنة.





وكشفت "بسنت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس الاثنين، عن أن الزاوية الفكلية التي ستحدث في ديسمبر المقبل "محصلتش" منذ 600 عام، مضيفة: "بعدها كل حاجة هتتغير"، مشيرة إلى أن تأثير هذه الزاوية الفلكية على مصر جيد.



