طاهر أبوزيد يوجه نصيحة لـ حسام عاشور ويدافع عن فتحي

قام نجم الأهلي والمنتخب الوطني ووزير الشباب والرياضة الأسبق طاهر أبوزيد بتوجيه نصيحة إلى قائد القلعة الحمراء حسام عاشور بأن يعتزل داخل الأهلي.





خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت قال أبوزيد: "يجب أن نحترم جميعا رغبة حسام عاشور فى الإستمرار باللعب .. ولكن نصيحتي له بان يعتزل داخل الأهلي.





وأكمل أبوزيد " في هذا العصر من حق النادي واللاعب البحث عن المصلحة الشخصية والقيمة المالية كلاً حسب وجهة نظره مع حماية اللاعب الذي أعطى الكثير لناديه وأخص هنا فتحي".





وأوضح: " أحمد فتحي لاعب كبير وقدم الكثير للنادي الأهلي ومافعله مشروع في عالم الإحتراف وكان يجب حمايته من النادي أمام انتقادات الجماهير".





وأكد :"الجماهير كانت نا قاسية على عبد الله السعيد بعد رفضه لعرض مغر وأتضح بعد ذلك أنه يستحق أكبر من المبلغ الذي عرض عليه".



