محمد سامي ونور في كواليس مسلسل "البرنس"

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يحرص المخرج محمد سامي على التواصل الدائم مع محبيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة له، ظهر فيها وهو برفقة مع الفنانة اللبنانية نور،وعلق على الصورة قائلاً:"مع بطلة مسلسلي القمر نور، مسلسل البرنس رمضان ٢٠٢٠".



يُشار أن مسلسل مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان،أحمد زاهر، إدوارد،محمد حاتم،روجينا،نجلاء بدر،ريم سامي،سلوى عثمان،رحاب الجمل،مروة الأزلي.





وفي سياق آخر،يشار أن آخر أعمال الفنانة نور الدرامية مسلسل "رحيم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة،ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد إسماعيل أمين،بطولة ياسر جلال،محمد رياض،طارق عبدالعزيز،صبري فواز،دنيا عبدالعزيز،ومجموعة مميزة من النجوم.