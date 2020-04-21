الطالع الفلكي الثّلاثَاء 21/4/2020..القُوَّة الجَمِيلَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 13 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُؤخّر من 16 أبريل - 28 أبريل.





اليوم 13 برمودة قبطى ، 21 نيسان رُومى، 28 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (أول بأه إنّ إنتا خايف من مراتَكْ)- هُوّا فيه حَدّ مَبِيْخَافْشْ من مِرَاتُه؟ طَبْ دَا مِنْ خَافْ سِلِمْ.(زكريّا مُوافى من فيلم المُتسوّل-1983)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد المُوسيقار فريد الأطرش رَحْمَه الله ..هذه هى الأسماء المُسَاوية لإسم فريد الأطرش و فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش، مع التنبيه أنها لا تمثّل صفاتاً تتواجد فى نجمنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(مَلِكْ على القلوب)،(صاحب الفخامة)،(أرجل على شكل اللوتس)،(لسان حلو)، (فم واسع)،(سَخِىّ فى الطعام)،(مقاييس ذهبيّة)،(أوراق التاروت)،(الحب أعمى)، (أغنية تقتحم فراشك)،(أنا صديق وفىّ حتى النهاية)،(البَمْبَه لون الحُب).





*عيد الكوبرا الفرعونيّة وَادْجِيتْ

اليوم فى ثقافة قدماء المصريين يحل عيد فرعونى للإحتفال بوادجيت الكوبرا الملكيّة، هناك ثلاث تواريخ للإحتفال بها ،25 ديسمبر،21 أبريل، وعند الإنقلاب الصّيْفِى 21 يونيو، كما يتم الإحتفال بها شهريّاً فى السّاعة الخامسة لليوم الخامس لمولد القمر-الهلال الجديد من كل شهر قمرى عربى.





وَادْجْ إسم الثّعبان والذى يعنى حرفيّاً اللون الأخضر وحرف التَاء هى تاء التأنيث للدلالة على أنّها ثعبان أنثى، فإضافة التّاء فى الفرعونيّة تعنى التأنيث للأسماء تماماً كالعربيّة، والمعنى أنّها أفعى خضراء مثل لون نبات البردى الذى تعيش بين أغصانه ، بِرْ وادْجِتْ أوبيت وادجيت فى بوتو أو مدينة دُسُوق هو موطن أفعى الكوبرا وترمز للوجه البَحَرى مصر السّفلى بينما العُقاب يرمز للوجه القِبْلِى مصر العُليا والتّاج الفرعونى فوق رأس الفرعون يحمل كلا الرّمزين ،الإحتفال يشمل الإهتمام بالمرأة المصريّة فوادجيت تمّ إلحاقها مع القطّة بَاسِتْ وأنثى الأسد سِخ إم سخمت (القوة العظيمة) كثلاث شخصيات قُمن بحماية إيزيس بعد مقتل إوزريس، مسئولة عن حماية المرأة المصرية وتسهيل الولادة للمُتعسّرة ، فى ثقافة قدماء المصريين ينبغى تقديم الإحترام والهدايا لإناث أسرتك والإبتعادعن كل ما قد يُغضبهُنّ ، إغضاب الإناث على أرض مصر اليوم يُعرّضك لغضب وادجيت فى ثقافة قدماء المصريين.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الثور: التعبير عن عاطفتك لا يجب أن يكون بالضرورة مالياً، وأنت لا تفتقر للكلمات الرقيقة ،هذا مطلوب فى تواصلك اليوم مع والدتك ، وإناث العائلة.





برج الجوزاء: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، أداء الصدقات تقرّباً وشكراً لله تَعَالى من أسباب دوام الستر عليك ، فلا تبخل.





برج السّرطان: عليك التعامل مع إناث أسرتك بكل حنان وتواضع مهما كانت الأحوال، يوم مناسب لتصفية خلافاتك مع والدتك أو زوجتك.





برج الأسد: قد لا تفلت من أحد الأعمال وغالباً منزلية الطابع ، إن لم يكن لشراء حاجيات منزلك فعلى الأقل إصلاح أو تنظيف أغراض المنزل.

برج العذراء : الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غيركلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك،يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج الميزان: لا تكن متحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.

برج العقرب: ماقلّ ودلّ، مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك للآخرين ، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج القوس: الإستماع لنصائح كبار العائلة والتفكيرفي كلامهم مفيد لك، حاول تسوية نزاعاتك القضائية بصورة ودّيّة إن وُجدت.





برج الجدى: لاتقدّم إقتراحات أو نصائح لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق تهمة التطفّل بك ، أو إحراجك.





برج الدّلو: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الحوت: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.



