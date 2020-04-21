ناهد السباعي تحتفل بشم النسيم وسط الأرانب

Advertisements

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور برفقة والدتها والأرانب.



وعلقت ناهد، على الصورة قائلة:"قبلات الارانب عيد الفصح اتمنى لكم عطلة مباركة للجميع".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يخليكم لبعض" وأضاف آخر"مامتك قمر ربنا يحميكم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كل سنة وانتي طيبة".



يذكر أن ناهد السباعي، تشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "النهاية" وتدور أحداثة في إطار الخيال العلمي، ويشارك في بطولته الفنان يوسف الشريف وأحمد توفيق.