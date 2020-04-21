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مصطفى حجاج يغني تتر مسلسل "خيانة عهد"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
انتهى المطرب مصطفى حجاج من تسجيل أغنية تتر مسلسل "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم "حاسب يا طيب"،وهي من كلمات مدحت العدل،ألحان عمرو مصطفى،توزيع موسيقي نادر حمدي.


يُشار أن مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أمين جمال،إخراج سامح عبد العزيز،بطولة يسرا،حلا شيحة، جومانا مراد،عبير صبري،هنادي مهنى،خالد أنور،خالد سرحان،وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

وفي سياق آخر،يتعاون المطرب مصطفى حجاج مع الشاعر الغنائي ملاك عادل،في أغنية جديدة تحمل اسم"لازم أتعاقب"، هي من ألحان مصطفى حجاج، وتنتمي للطابع الدرامي، ومن المقرر تسجليها بعد انتهاء أزمة كورونا.

والجدير بالذكر أن مصطفى حجاج تعاون في ألبومه الأخير مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم عزيز الشافعي،جمال الخولي،عنتر هلال،صابر كمال،مدين،محمد يحيى، بلال سرور،أحمد مصطفى،محمدي، أمير محروس،أحمد إبراهيم،توما، وسام عبد المنعم،أسامة عبد الهادي.

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