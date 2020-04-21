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خطوة جديدة تقرب الدوري الإيطالي من العودة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:15 ص
ايطاليا
ايطاليا
التزمت رابطة الدوري الإيطالي بأنها ستنهي الموسم الجاري رغم معارضة عدد من الأندية استمرار مسابقات إيطاليا.

وقالت رابطة الدوري في بيان: "أكد مجلس الرابطة الذي اجتمع اليوم (أمس) بالإجماع، عزمه على إكمال موسم 2019-2020 إذا سمحت الحكومة بذلك".

وأشارت إلى أن أي استئناف سيتم "وفقا للوائح التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي للعبة، والاتحاد الإيطالي، ومع الامتثال للبروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين".

وأعربت أندية بريشيا، وتورينو، وسامبدوريا، وأودينيزي، وسبال، وجنوى، وكالياري، عن معارضتها لاستكمال الموسم بسبب "أخطار جمة" قد تنجم عن قرار من هذا النوع، وفقا لتقارير في إيطاليا.

وتقع ستة من هذه الأندية في شمال إيطاليا، حيث بؤرة تفشي فيروس "كوفيد-19"، الذي أودى بحياة أكثر من 24000 شخص في البلاد.

وتوقفت كرة القدم في إيطاليا منذ التاسع من مارس الماضي، وقد اتخذ قرار بتمديد إجراءات الإغلاق في البلاد حتى الثالث من مايو المقبل.

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