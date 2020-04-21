"علوم حلوان" تصنع جهاز تفريد كهربائي للكشف عن البكتيريا والفيروسات

استطاع فريق بحثى بكلية العلوم بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم التوصل لتصنيع جهاز التفريد الكهربائي وهو جهاز يعمل بتقنية جديدة لفصل الحمض النووي الذي يتم بناءً عليه التعرف على الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات أو الفطريات، ويمكن من خلاله إثبات حالات النسب ويمكن استخدامة من قبل الطب الوقائي وسط تأكيدات من قبل الفريق البحثى بأن الجهاز أعطى نتائج طيبة مبشرة.





ويعمل الفريق البحثى بكلية العلوم تحت إشراف د احمد حسن فراج بقسم النبات والميكر بيولوجي والأستاذ هشام الأشقر الطالب بمرحلة الدراسات العليا بالقسم، لتصنيع جهاز التفريد الكهربائي والمسمي باللغة الإنجليزية PCR وهو جهاز يعمل بتقنية تسمي البلمرة المتسلسلة لفصل الحمض النووي من العينات المأخوذة من الكائنات الحية والتى يتم بناءً عليها التعرف على الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات أو الفطريات بدقة شديدة وهي أحد الخطوات الرئيسية في البحوث العلمية التطبيقية والأساسيه وكذلك يستخدم الجهاز في حالات إثبات النسب والطب الوقائي وقد أعطى الجهاز نتائج طيبة مقارنة بالأجهزة المستوردة.





وأوضح الأستاذ الدكتور عماد فرحات رئيس قسم النبات والميكروبيولجى أنه جاري العمل علي تطوير الجهاز ليكون منافسا مع الأجهزة المستوردة حيث أن سعر الجهاز يعادل 10% من سعر المستورد وبنفس الكفاءة والدقة، هذا ويتم العمل علي إنتاج أكثر من إصدار ليناسب الإستخدامات المختلفة والقدرات المادية للطلاب والباحثين.



