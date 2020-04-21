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"علوم حلوان" تصنع جهاز تفريد كهربائي للكشف عن البكتيريا والفيروسات
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:55 ص
أية حمروشي
استطاع فريق بحثى بكلية العلوم بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم التوصل لتصنيع جهاز التفريد الكهربائي وهو جهاز يعمل بتقنية جديدة لفصل الحمض النووي الذي يتم بناءً عليه التعرف على الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات أو الفطريات، ويمكن من خلاله إثبات حالات النسب ويمكن استخدامة من قبل الطب الوقائي وسط تأكيدات من قبل الفريق البحثى بأن الجهاز أعطى نتائج طيبة مبشرة.
ويعمل الفريق البحثى بكلية العلوم تحت إشراف د احمد حسن فراج بقسم النبات والميكر بيولوجي والأستاذ هشام الأشقر الطالب بمرحلة الدراسات العليا بالقسم، لتصنيع جهاز التفريد الكهربائي والمسمي باللغة الإنجليزية PCR وهو جهاز يعمل بتقنية تسمي البلمرة المتسلسلة لفصل الحمض النووي من العينات المأخوذة من الكائنات الحية والتى يتم بناءً عليها التعرف على الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات أو الفطريات بدقة شديدة وهي أحد الخطوات الرئيسية في البحوث العلمية التطبيقية والأساسيه وكذلك يستخدم الجهاز في حالات إثبات النسب والطب الوقائي وقد أعطى الجهاز نتائج طيبة مقارنة بالأجهزة المستوردة.
وأوضح الأستاذ الدكتور عماد فرحات رئيس قسم النبات والميكروبيولجى أنه جاري العمل علي تطوير الجهاز ليكون منافسا مع الأجهزة المستوردة حيث أن سعر الجهاز يعادل 10% من سعر المستورد وبنفس الكفاءة والدقة، هذا ويتم العمل علي إنتاج أكثر من إصدار ليناسب الإستخدامات المختلفة والقدرات المادية للطلاب والباحثين.
11 حالة وفاة بـ"كورونا"
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.
3333 إصابة بـ"كورونا"
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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