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"فرح عديلة" مسلسل إذاعي لـ إسعاد يونس و شيماء سيف في رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشفت الفنانة شيماء سيف عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل من خلال المسلسل الإذاعي "فرح عديلة"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت شيماء سيف صورة البوستر الخاص بالمسلسل،وعلقت على الصورة قائلة :"في رمضان إن شاء الله المسلسل الإذاعي فرح عديلة على راديو النيل".

مسلسل "فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس،بيومي فؤاد،شيماء سيف، ومن المقرر إذاعته في تمام الساعة ٤.٣٠ مساءً،عبر محطةراديو ميجا إف إم.

وفي سياق آخر،تنتظر شيماء سيف حاليًا عرض فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝأحمد الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار،بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، غادة عادل، محمد ثروت.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف الدرامية مسلسل" بدل الحدوتة٣"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ خالد الحلفاوي،ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار،بطولة سمير غانم،دنيا سمير غانم،هشام ماجد،محمد سلام، بيومي فؤاد.

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