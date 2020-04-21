تحرك برلماني لمواجهة بيع منتجات وهمية تخص علاج كورونا

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن بيع منتجات وهمية تخص الكشف والعلاج من فيروس كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي





وأكدت النائبة، في بيان لها أن هناك بعض الشركات التي حاولت استغلال أزمة فيروس كورونا، لتحقيق ارباح بالنصب على المواطنين، مستغلة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، مضيفة: شهدت هذه المنصات عمليات ترويج لادوية وهمية للفيروس، وأيضا أجهزة ادعت انها كواشف سريعة للاصابة به من عدمها.





وأوضحت النائبة أن هذه الشركات أدعت أن اجهزتها غير معلومة الهوية أو الفاعلية وأيضا غير المرخصة، يمكنها إجراء تحليل الإصابة بالفيروس خلال دقائق، على العكس تماما من الأبحاث الدولية التي لم تكتشف طريقة يمكنها كشف الإصابة خلال هذه المدة القصيرة حتى الآن.





وطالبت بضرورة تدخل الأجهزة المعنية في تفعيل الرقابة على السوق ومنع استغلال أزمة الفيروس في النصب على المواطنين، بجانب التأكد من وجود تراخيص لأي منتجات يتم ترويجها وخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.





11 حالة وفاة بـ"كورونا"





أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.





3333 إصابة بـ"كورونا"





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.