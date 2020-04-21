القبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على فتاة اليوتيوب حنين حسام؛ لقيامها ببث فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجارى العرض على النيابة المختصة.





وانتشر على موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" وموقع الفيديوهات "تيك توك"، فيديو لها تدعو فيه الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب مجتمعنا المصري مقابل مبلغ من المال، مما دفع الأجهزة الأمنية، للقيام بفحص هذا الفيديو.





وأعلنت الأجهزة الأمنية، عن تحركها وفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادًا لضبطها حال إصدار أمر بضبطها وإحضارها، فى حال تقديم بلاغات ضدها.





وظهرت "حنين" في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، كما أكدت المصادر أنّه حال ثبوت الاتهام، ستعرض الفتاة على النيابة.



