شريف إكرامي يكشف أسباب رحيله عن الأهلي

كشف حارس مرمى النادي الأهلي، شريف إكرامي عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الحالي.





وخلال تصريحات لبرنامج نمبر وان عبر قناة النهارقال إكرامي : " رفض المدير الفني للأهلي رينيه فايلر رحيلي، قبل أن يوافق بعد معرفته بالأسباب".









وأكمل :"السبب الأكبر لرحيلي هو شعوري بعدم تقدير من مجلس الإدارة بسبب تأخير المفاوضات التجديد معي ، وذلك دفعني للرحيل ولكنه ليس السبب الوحيد، فأنا أريد أن أشارك في المباريات أيضًا".









وأكد: "قمت بإبلاغ رمضان صبحي بالتفكير في الرحيل إلا أنني لم أبلغه بالقرار النهائي بعد إتخاذه، ولم أخبر أي شخص آخر حتى الإعلان عنه".





وأختتم: "أنا لا أرغب في اعتزال كرة القدم وأنا على مقاعد البدلاء، أرى أن أمامي سنوات أخرى للتواجد في المباريات، تواجدت احتياطيًا في الأهلي لموسمين ولكن دور الحارس الثاني لا يناسبني".