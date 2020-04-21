Advertisements

الزراعة: خصومات على السلع تصل إلى 25% في رمضان (فيديو)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح، وهناك جهود كبيرة تبذل لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأشار "القرش"، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المساحة المنزرعة قمح في مصر هذا العام وصلت إلى 3 مليون و402 ألف فدان، والمتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 9 مليون طن.

وعن الاستعدادات لشهر رمضان، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة لديها أكثر من 400 منفذ لبيع السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، وهناك توجيهات بأن يكفي حجم المخزون في كل منفذ 6 أشهر، منوها بأن الخصومات على أسعار المنتجات تصل إلى 25%.

وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في قطاع الزراعة المحمية، طرح كميات وفيرة من ياميش شهر رمضان بجودة عالية وتخفيضات كبيرة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا، وذلك من خلال 30 منفذا ثابتا ومتحركا.

وقال المهندس أحمد فتحي مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية، إن التخفيضات تصل إلى 25% تخفيفًا عن كاهل محدودي الدخل، لافتا الى مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة بتخفيضات تصل 25%، لرفع العبء عن المواطن.

وأشار إلى أن الأسعار كالآتي:

سوبيا بـ25 جنيها نص كيلو.

زبيب إيرانى بـ30 جنيها طبق نص كيلو.

زبيب مصرى بـ20 جنيها طبق نص كيلو.

زبيب مصرى فاخر بـ30 جنيها طبق نص كيلو.

فول سودانى بـ20 جنيها طبق نص كيلو.

جوز هند بـ28 جنيها نص كيلو.

وأضاف حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن جميع السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير مثل الزيت والأرز والسكر والخضراوات والعسل واللحوم وجميع السلع الأخري والتي تكفي لأشهر قادمة بما فيها شهر رمضان.

وأضاف" مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي"، أن المنافذ توفر السلع بتخفيضات تبدأ من ٢٠ % وجار العمل على مزيد من الانخفاضات علي حسب أسعار السلع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منافذ الزراعة سلع غذائيه سلع رمضان بوابة الفجر الفجر الزراعة

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

منذ 37 دقيقة

مجزرة تنتظر لاعبي برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لم تحدث منذ 600 عام.. خبيرة تارو: العالم سيتغير عقب زاوية ديسمبر الفلكية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جديد من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 23 ساعة

القبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ ساعة

الأهلي يكشف مفاجأة بشأن ضم حسام حسن

منذ ساعة و نصف

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يومين

الحكومة تحسم الجدل بشأن حظر التجول في رمضان من 4 عصرا

منذ حوالي 3 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم المحمدي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الزراعة": مليون و200ألف طن صادرات مصر الزراعية في 2018

بتخفيضات تصل لـ40%.. أماكن وعناوين سلع رمضان والخضروات والفاكهة في محافظات مصر

وزير الزراعة يحسم أمر التصدير.. ويعلن مفاجأة بشأن القمح

ننشر خصم أسعار الخضروات والفواكه في منافذ وزارة الزراعة

"الزراعة" تطرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ 25 %

"تموين الجيزة" توفر 13 منفذًا متنقلًا لبيع السلع الغذائية للمواطنين (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:21 ص

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

10:11 ص

القبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

11:00 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

02:05 ص

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم