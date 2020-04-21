الزراعة: خصومات على السلع تصل إلى 25% في رمضان (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح، وهناك جهود كبيرة تبذل لزيادة حجم الصادرات المصرية.





وأشار "القرش"، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المساحة المنزرعة قمح في مصر هذا العام وصلت إلى 3 مليون و402 ألف فدان، والمتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 9 مليون طن.





وعن الاستعدادات لشهر رمضان، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة لديها أكثر من 400 منفذ لبيع السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، وهناك توجيهات بأن يكفي حجم المخزون في كل منفذ 6 أشهر، منوها بأن الخصومات على أسعار المنتجات تصل إلى 25%.





وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في قطاع الزراعة المحمية، طرح كميات وفيرة من ياميش شهر رمضان بجودة عالية وتخفيضات كبيرة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا، وذلك من خلال 30 منفذا ثابتا ومتحركا.





وقال المهندس أحمد فتحي مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية، إن التخفيضات تصل إلى 25% تخفيفًا عن كاهل محدودي الدخل، لافتا الى مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة بتخفيضات تصل 25%، لرفع العبء عن المواطن.





وأشار إلى أن الأسعار كالآتي:





سوبيا بـ25 جنيها نص كيلو.





زبيب إيرانى بـ30 جنيها طبق نص كيلو.





زبيب مصرى بـ20 جنيها طبق نص كيلو.





زبيب مصرى فاخر بـ30 جنيها طبق نص كيلو.





فول سودانى بـ20 جنيها طبق نص كيلو.





جوز هند بـ28 جنيها نص كيلو.





وأضاف حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن جميع السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير مثل الزيت والأرز والسكر والخضراوات والعسل واللحوم وجميع السلع الأخري والتي تكفي لأشهر قادمة بما فيها شهر رمضان.



