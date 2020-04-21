الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي في مواجهة فيروس كورونا

وظفت دولة الإمارات، قطاع الذكاء الاصطناعي، وهيأت لهذه المهمة بنية متطورة، لمواجهة تحديات كثير من القطاعات، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأدركت دولة الإمارات، مبكرًا أهمية هذا القطاع الحيوي في إيجاد الحلول والابتكارات القادرة على حل المشكلات المستقبلية التي قد تواجه البشر، ولعل منها أزمة العالم الحالية في محاصرة انتشار وباء كورونا.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلى أن توظيف الدولة للذكاء الاصطناعي في مواجهة الوباء، اتخذ اتجاهات تصب في الجهود العالمية للوصول إلى علاج أو لقاح للفيروس، وتقديم التكنولوجيا المتوفرة فيها لمراكز بحوث، ولعل أهمها ما تعمل عليه 4 شركات تابعة لـ«مبادلة»، بالتوصل لعلاجات تساهم في القضاء على الوباء، إضافة إلى دعم مجموعة «جي 42» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لولاية نيفادا الأميركية بتكنولوجيا إماراتية لتوسيع نطاق فحوص «كوفيد- 19».

وقالت الصحيفة: "كما ساهمت البنية التكنولوجية المتطورة في الدولة، في ابتكارات ساعدت على الوقاية من انتشار الفيروس، مثل الخوذة الذكية لرصد الإصابات، ورادارات لتشخيص المؤشرات، إلى جانب استخدام «الروبوتات» و«الدرونز»، وغيرها الكثير، في عمليات برنامج التعقيم الوطني في مختلف الإمارات".