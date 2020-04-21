محمد محمود عبدالعزيز يفاجئ جمهوره بلوك جديد

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شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة حلق ذقنه.



وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"لقيت دقنى طولت اوى، قلت اظبطها،و كانت دى النتيجه كل سنه وحضراتكم طيبين وفى خير وامان دايما ان شاءالله اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"كده احلى بكتير يا نجم النجوم" وأضاف آخر"ايه الجمال ده على الصبح"، وفي السياق ذاته تابع الفنان هيثم شاكر قائلًا:"انا شفتك فين قبل كده".