محافظ قنا: تطهير 939 منشأة و108 شوارع و6 مواقف أجرة

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين، طهرت أمس بتطهير 939 منشأه و108 شوارع و6 مواقف سيارات أجرة وموقعي عمل بـ7 مدن.





وقال "الداودي" في تصريحات اليوم الثلاثاء: إن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن أعمال التطهير شملت المؤسسات الحكومية والمنازل والمحلات والميادين العامة والشوارع ومواقف سيارات الأجرة ومواقع العمل حيث تم تطهير 377 منشأة وموقع بمركز أبوتشت و217 بمركز فرشوط و116 بمركز دشنا و110 بمركز قفط و107 بمركز قوص و87 بمركز الوقف و41 بمركز نجع حمادي.





ووجه "الداودي" رؤساء المدن، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.



