رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، على الشكاوى المتكررة من سقوط "سيستم" امتحانات الصف الأول الثانوي.

وقالت الوزارة: إنها عقدت الامتحان تجريبي لاختبار تحميل أقصى عدد من الطلاب لمعرفة السعة المناسبة للطلبة من الشبكات المنزلية والمحمول.





وأضافت، أنه في خلال 15 دقيقة سيتم حل كل المشاكل، مؤكدة أن المنصة تعمل وعليها أكثر من 300 ألف طالب.





بدء امتحانات أولى ثانوي التجريبية





وبدأت الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء عبر الـ"تابلت" من المنزل.





وتعددت شكاوى أولياء الأمور والطلاب، من سقوط "سيستم" موقع الوزارة والذي يوجد عليه الامتحانات التجريبية "أون لاين".





ومن المقرر أن يستمر التجريب عبر المنصة الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي، حتى غدٍ وذلك قبل إجراء امتحانات مايو المقبل.





إعلان مواعيد امتحانات أولى وثانية ثانوي قريبًا





وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن الوزارة ستعلن، مواعيد الامتحانات الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قريبا لكل مادة علمًا بأن الفترة من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا تسمح لمجموعات مختلفة بالدخول في أوقات مختلفة من اليوم، لتحقيق التوازن في أحمال الشبكات.





وأضاف في تصريحات أمس الاثنين، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الوزارة ستعلن تفاصيل الامتحان المنزلي والإجراءات في حالة حدوث مشاكل في الشبكات".





وتابع أن الوزارة ستعلن أيضا تفاصيل الدخول على الامتحانات الإلكترونية وموقف طلاب المنازل والخدمات والعالقين في الخارج من أبنائنا.





وقال الوزير في رسالة للطلاب: "نتمنى استغلال الوقت في التحضير من خلال منصة التعلم على بنك المعرفة والمنصات الإلكترونية التي سوف تتوفر خلال هذا الأسبوع وكذلك القنوات التعليمية".





اعتماد جدول امتحانات التيرم الثاني لطلاب أولى وثانية وثانوي





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.





وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.





وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى الـ"تابلت" في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.





ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



